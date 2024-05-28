$88.44-0.2596.24-0.07
Войти в почту

Российские военнослужащие освободили захваченных в плен военных Чада

Российские военные совместно с коллегами из Чада освободили военных Чада, которые были захвачены в плен исламскими боевиками, сообщили Минобороны.

Военнослужащие РФ освободили захваченных в плен военных Чада
© Соцсети

В свою очередь министр обороны Чада отметил, что Россия всегда была для Африки надежным партнером, а Франция, Великобритания и США лишь извлекали выгоду.

В Минобороны России также рассказали, что девять месяцев назад исламские боевики захватили в плен 21 военнослужащего Чада при разминировании аэропорта в районе Тибести. Пленные содержались в лагере террористов в нечеловеческих условиях и подвергались пыткам.

В начале мая стало известно, что российские военнослужащие вошли на авиабазу 101 в Нигере, где размещались американские войска. Высокопоставленный представитель Министерства обороны США назвал ситуацию «не очень хорошей, но управляемой», добавив, что россияне использовали отдельный ангар, передает «Радиоточка НСН».

Военные новости
Минобороны России
Пентагон
Чад
Нигер
Франция