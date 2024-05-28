СМИ назвали главную проблему европейских армий

Армии всех европейских стран недостаточно велики для конфликта с Россией в ближайшие годы. Об этом The Times заявили опрошенные генералы стран Европы и США.

«Главная проблема заключается в способности армии противостоять конфликту высокой интенсивности. У вас должна быть сила, у вас должна быть численность», — сказали собеседники издания.

Отдельно они отметили сокращение британских ВС — к 2025 году Лондон намерен сократить армию с 82 до 73 тысяч человек, что является наименьшим показателем «со времен Наполеона». Таким образом, по мнению генералов из Европы и США, главная польза для НАТО от Великобритании заключается в возможности ядерного сдерживания.

При этом в Лондоне ранее заявляли, что смогут развернуть за границей бронетанковую дивизию численностью 25 тысяч человек. Однако опрошенные The Times генералы сомневаются в этом, указывая, что Великобритании не хватит для этого ресурсов, в том числе грузовиков снабжения и средств радиоэлектронной борьбы.