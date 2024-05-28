Израильские танки достигли центра Рафаха

Несколько танков Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) достигли центра города Рафах в секторе Газа. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Reuters.

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Танки были замечены у мечети Аль-Ауда, городской достопримечательности в самом центре Рафаха, указали собеседники агентства.

В США сообщили о возможном начале полномасштабного вторжения Израиля в Рафах

27 мая ЦАХАЛ нанес мощный удар по лагерю в Рафахе на фоне первой за несколько месяцев атаки радикального палестинского движения ХАМАС на Тель-Авив.