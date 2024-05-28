Под Артемовском в ДНР обнаружили крупный схрон боеприпасов ВСУ

Под Артёмовском в ДНР обнаружили крупный схрон боеприпасов ВСУ
Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) обнаружили крупный схрон с боеприпасами украинских войск в Артёмовском районе, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.
"УФСБ России по ДНР в ходе проведения оперативно-боевых мероприятий в Артёмовском районе обнаружен схрон с вооружением и взрывчатыми веществами, принадлежащий боевикам ВСУ", - говорится в сообщении.
В частности, найдены более 20 ручных гранат, 25 минометных снарядов, гранатомет АТ-4 производства Швеции, пять мин МОН-50, три самодельных взрывных устройства, тротиловые шашки и 1 тыс. патронов к стрелковому оружию.
"Указанное вооружение передано в подразделения Минобороны России для постановки на учет", - добавили в УФСБ.