Под Артемовском в ДНР обнаружили крупный схрон боеприпасов ВСУ

Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) обнаружили крупный схрон с боеприпасами украинских войск в Артёмовском районе, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.

"УФСБ России по ДНР в ходе проведения оперативно-боевых мероприятий в Артёмовском районе обнаружен схрон с вооружением и взрывчатыми веществами, принадлежащий боевикам ВСУ", - говорится в сообщении.

В частности, найдены более 20 ручных гранат, 25 минометных снарядов, гранатомет АТ-4 производства Швеции, пять мин МОН-50, три самодельных взрывных устройства, тротиловые шашки и 1 тыс. патронов к стрелковому оружию.