Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 28 мая 2024 года.

Артиллеристы ВДВ уничтожили взводный опорный пункт ВСУ на восточной окраине Часова Яра

Российские экипажи самоходных орудий «Нона-С» уничтожили группу пехоты противника во взводном опорном пункте на восточной окраине Часова Яра, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Десантники обнаружили взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины с засевшими в нем солдатами. Координаты были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения.

Экипажи «Нона» поразили опорный пункт и уничтожили засевшую в нем живую силу украинских боевиков.

Командир взвода сообщил об уничтожении двух опорных пунктов ВСУ в Харьковской области

Расчет российской тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» за ночь поразил два опорных пункта противника в приграничном районе Харьковской области, сообщает ТАСС.

Были уничтожены до 75 украинских военных и несколько единиц бронетехники. Резервы несколько дней стягивались для контрнаступления.

Сосредоточение сил противника было вскрыто, а удар нанесен, когда численность Вооруженных сил Украины была максимальной.

Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил технику и живую силу ВСУ

Экипаж российского вертолета Ка-52М уничтожил замаскированную технику и живую силу противника, сообщает ТАСС.

По данным Минобороны РФ, для этого применялись неуправляемые авиационные ракеты. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены.

После нанесения удара экипаж винтокрылой машины выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.