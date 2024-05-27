Россия ударила КАБами по позициям украинской армии

Атака Вооруженных сил России (ВС РФ) на позициям украинской армии в Харьковской области при помощи управляемых авиационных бомб была зафиксирована на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канале «Политика Страны».

На записи, сделанной с дрона, видно четыре мощных взрыва, произошедших в районе населенного пункта Липцы.

КАБ-500 представляет собой целое семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм. Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.

Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.

До этого глава администрации региона Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы Украины постоянно контратакуют на севере Харьковской области, но прорвать линию обороны российских войск не могут.