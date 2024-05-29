ВС РФ освободили Часов Яр почти на 70%

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что территория населенного пункта Часов Яр освобождена российскими войсками почти на 70%. Об этом он заявил ТАСС.

«Естественно, Часов Яр будет освобожден, мы продвигаемся. Естественно, это бетон, это бетонные укрепления, это не голая степь, и каждый «опорник» нужно выковыривать, это время. На сегодняшний день (территория Часова Яра освобождена на. — «Газета.Ru») около 70%», — заявил Водолацкий.

До этого замкомандира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным «Дон Рос» заявил, что географическое положение города Часов Яр осложняет продвижение ВС РФ, поскольку населенный пункт находится на возвышенности, бои за город будут ожесточенными.

Также депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что ВС РФ в ближайшее время полностью возьмут под контроль город Часов Яр.

По словам Водолацкого, на фоне успехов ВС РФ на этом направлении все здания в городе были укреплены обороняющимися силами ВСУ. Депутат объяснил важность населенного пункта для ВСУ тем, что рядом с ним проходят дороги, по которым ВСУ получают подкрепление, провизию, технику и боеприпасы.