Главного редактора украинского издания отправили на фронт

Главного редактора украинского издания «Экономическая правда» Дмитрия Денкова, ранее задержанного сотрудниками военкомата в Одесской области, отправили на фронт. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы нашли общий язык, и я скоро присоединюсь к подразделению, в которое хотел еще до этого инцидента», — заявил журналист.

По его словам, это является для него лучшим из возможных вариантов.

Ранее стало известно, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) города Белгород-Днестровский удерживали Денкова в течение суток, отобрав у него все средства связи. Семья главреда не смогла связаться с ним и, обнаружив его исчезновение, обратилась в полицию.