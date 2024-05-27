$88.69-1.0296.30-0.79
Войти в почту

В Германии заявили о конфиденциальном соглашении с Киевом

Германия и Украина заключили соглашение по условиям использования переданного оружия, но оно является конфиденциальным. Такое заявление сделала официальный представитель Минобороны ФРГ Кристина Рутси, передает «РИА Новости».

В Германии заявили о конфиденциальном соглашении с Киевом
© РИА Новости

По ее словам, важным является то, что Берлин «не хочет вмешательства в военные действия».

«Разумеется, существуют договоренности, но они не для общественности, в том числе касательно использования отдельных систем вооружений», — сказала Рутси.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил против изменения договоренностей с Украиной и предоставления ВСУ возможности наносить им удары по территории РФ. С такой инициативой выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Военные новости
Олаф Шольц
Йенс Столтенберг
НАТО
Берлин
Киев
Украина
Германия
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости