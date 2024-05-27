В Германии заявили о конфиденциальном соглашении с Киевом

Германия и Украина заключили соглашение по условиям использования переданного оружия, но оно является конфиденциальным. Такое заявление сделала официальный представитель Минобороны ФРГ Кристина Рутси, передает «РИА Новости».

По ее словам, важным является то, что Берлин «не хочет вмешательства в военные действия».

«Разумеется, существуют договоренности, но они не для общественности, в том числе касательно использования отдельных систем вооружений», — сказала Рутси.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил против изменения договоренностей с Украиной и предоставления ВСУ возможности наносить им удары по территории РФ. С такой инициативой выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.