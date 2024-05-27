Президент США Джо Байден заявил, что американские солдаты спасли мир и освободили Европу во время Второй мировой войны. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти, передает «РИА Новости».

По словам Байдена, в разные периоды истории США американские солдаты «защитили независимость, сохранили союз, победили фашизм и создали сильные альянсы».

«Представители величайшего поколения, через неделю будет 80 лет с того дня, высадились на пляжах Нормандии, освободили континент и буквально спасли мир», — добавил он.

Байден проигрывает идеологическую «третью мировую войну»

В США не в первый раз пытаются принизить подвиг СССР в победе над фашизмом во Второй мировой войне, при этом преувеличивая свою роль. На это, в частности, ранее обращал внимание посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. В Совбезе считают, что таким образом англосаксы с союзниками хотят расшатать ситуацию в России.