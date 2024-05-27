Российские бойцы ликвидировали трех снайперов вооруженных формирований киевского режима. Это Алексей Савченко, имевший позывной "Бурый", Дарина Степаненко и Екатерина Закорецка.

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Их фотографии опубликованы в Telegram-канале Бориса Рожина Colonelcassad. Если о Савченко писали, то о женщинах пока нет данных: при каких обстоятельствах погибли и в каких подразделениях ВСУ числились. Возможно, как обычно бывает, позже всплывут какие-то подробности.

В апреле текущего года сообщалось, что известно, по крайней мере, о шестнадцати уничтоженных женщинах-снайперах ВСУ, правда, по всей видимости, в их число не входят, те, кто приехал из-за рубежа.

Среди иностранных "диких гусей" также были снайперы, например "бразильский монстр" Макс Панаво.