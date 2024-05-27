Названа причина отказа сил НАТО от действий на территории Украины

США не дали Североатлантическому альянсу зеленый свет для применения сил НАТО на Украине, сообщило издание Bild. По его данным, в настоящее время обсуждается обучение украинских военнослужащих, защита воздушного пространства запада страны средствами ПВО Блока, а также перенос логистических цепочек поставок боеприпасов и оружия на территорию Украины.

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В Bild уточнили, что вопросом поставок вглубь украинской территории занимаются Канада, Великобритания и Эстония. Польша работает над созданием коалиции для обеспечения противовоздушной обороны западной Украины.

Главной проблемой в решении этих задач в издании назвали отсутствие одобрения со стороны США. Кроме того, реализации планов не содействует и позиция канцлера Германии Олафа Шольца, который высказался против обеспечения ПВО Украины силами стран Альянса.

Члены НАТО предъявили к генсеку одно требование по Украине

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что у НАТО нет планов начинать подготовку военнослужащих Вооруженных сил Украины непосредственно на украинской территории. При этом страны Блока намерены согласовать на саммите в Вашингтоне «новые рамки» для более эффективной помощи Киеву, в том числе в подготовке солдат, отметил он.