Израильские солдаты избили до смерти двух задержанных в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела внутреннее расследование, в ходе которого было установлено, что солдаты до смерти избили двух палестинских заключенных из сектора Газа. Об этом сообщает израильская газета Haaretz.

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Расследование показало, что задержанные были избиты по дороге в следственный изолятор и позже умерли, пишет Haaretz со ссылкой на два неназванных источника. По данным издания, нескольких военных допросили в связи с инцидентом, однако никто не был арестован по подозрению в причинении смерти задержанным.

Ранее газета сообщала, что по меньшей мере 27 заключенных из Газы умерли в израильских военных тюрьмах.

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В свою очередь катарский телеканал Al Jazeera отмечает, что бывшие заключенные уже давно обвиняют израильских военных в том, что они подвергают задержанных палестинцев жестоким издевательствам, включая сексуальное насилие и пытки.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.