Полковники из охраны Владимира Зеленского при подготовке убийства руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* должны были сообщить российской стороне координаты для ракетного удара. Об этом сообщает The Times со ссылкой на неназванного офицера из украинской контрразведки.

По его словам, в одном из зданий в Киеве был организован центр управления беспилотниками. Его оператор должен передать некоему «куратору» координаты автоколонны с черной Toyota Land Cruiser и черным микроавтобусом — в таком кортеже ездит Буданов*. По этому месту якобы собирались нанести удар с помощью баллистической ракеты. После этого дрон бы зафиксировал последствия атаки и при необходимости сбросил гранаты на выживших и тех, кто бы попытался им помочь. Источник газеты добавил, что также планировался второй удар — он бы потребовался для уничтожения экстренной помощи.

Собеседник издания отметил, что организаторами атаки выступили два полковника из охраны украинского лидера, Андрей Гук и Александр Деркач, а также еще один человек, «работавший на ФСБ». Украинские спецслужбы следили за ними несколько месяцев. Times уточняет, что они признали свою вину. Предположительно, аналогичным способом хотели убить и

Зеленского.

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Напомним, что о задержании двух полковников управления государственной охраны Служба безопасности Украины сообщила 7 мая. Их якобы завербовали до начала спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился, что подобную информацию можно воспринимать за правду.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга