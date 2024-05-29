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Город на Кубани впервые попал под удар ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые с начала специальной военной операции (СВО) пытались атаковать город Армавир в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава российского региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Город на Кубани впервые попал под удар ВСУ
© Lenta.ru
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Ведутся поиски места падения БПЛА, работают специальные службы», — написал губернатор.

До этого Кондратьев не сообщал о попытках атаки ВСУ на Армавир.

Несколькими днями ранее, 27 мая, ВСУ впервые пытались атаковать город Геленджик в Краснодарском крае. В селе Криница обломки дрона повредили недостроенное здание, в хуторе Джанхот из-за падения летательного аппарата на деревья возник пожар. Никто не пострадал. Геленджик располагается на черноморском побережье восточнее Анапы и Новороссийска. Расстояние от города до границы с Украиной составляет около 500 километров.

Стало известно о разрушениях после атаки дронов на Геленджик

В ночь на среду, 29 мая, ВСУ также пытались ударить по Белгородской области. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и один беспилотник.

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