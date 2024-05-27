Тайвань за сутки зафиксировал вблизи 21 воздушное судно КНР

Тайвань за сутки зафиксировал приближение 21 летательного аппарата и 15 кораблей Китая. Об этом сообщило Министерство обороны Тайваня.

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Вооруженные силы заметили 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также четыре корабля морской полиции КНР.

По данным ведомства, десять летательных аппаратов вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня в юго-западной и юго-восточной частях острова.

20 мая состоялась инаугурация нового главы администрации Тайваня Лая Циндэ. В своей речи он заявил, что «Тайвань уже является независимой суверенной страной» и призвал Китай «прекратить политическое и военное запугивание».

27 апреля Китай направил к берегам Тайваня большое количество самолетов менее чем за три часа. Действия Пекина связываются с инаугурацией Лай Циндэ. В КНР называют политика опасным сепаратистом.