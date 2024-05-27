Генштаб ВСУ признал успехи России на покровском направлении

Российские войска добились «частичных успехов» на покровском направлении. Об этом заявили в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ), их заявление приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ в районе населенного пункта Очертино. Также бои ведутся в районе Сокола и Уманского.

Зеленский назвал место самых тяжелых боев

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самые тяжелые бои ведутся на покровском направлении Донецкой народной республики (ДНР). Также российская армия пытается прорваться на севере Харьковской области, подчеркнул украинский лидер.

До того главком ВСУ Александр Сырский назвал самые сложные для украинской армии участки фронта. По его словам, это покровское и кураховское направления.