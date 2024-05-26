$89.70-0.5597.10-0.78
Войти в почту

Зеленский назвал место самых тяжелых боев

Самые тяжелые бои в зоне проведения специальной военной операции (СВО) идут на Покровском направлении Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Зеленский назвал место самых тяжелых боев
© globallookpress.com

По его словам, возле села Покровское идут наиболее тяжелые бои. Также Российская армия пытается прорваться на севере Харьковской области, подчеркнул украинский лидер.

Ранее на Украине признали потерю позиций на покровском направлении. С таким заявлением выступил Генштаб ВСУ.

«РФ имеет частичный успех восточнее Евгеньевки», — отметили в ведомстве.

До того главком ВСУ Александр Сырский назвал самые сложные для украинской армии участки фронта. По его словам, это покровское и кураховское направления.

Также на Украине решили сократить численность Генштаба ВСУ. Предполагается, что его сократят на 60 процентов, а личный состав

Военные новости
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Генштаб
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости