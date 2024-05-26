МО РФ выразило готовность направить военных в зону ЧС в Армении

Минобороны России готово оказать помощь Армении в ликвидации последствий наводнения и селей, при запросе армянской стороны силы и средства Вооруженных сил РФ будут немедленно направлены в районы стихийного бедствия, сообщили в российском военном ведомстве.

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"В связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей в Республике Армения из-за сильных ливней с грозами, Министерство обороны Российской Федерации готово оказать помощь в ликвидации последствий наводнения и селей", - сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что командованию 102-й российской военной базы отданы соответствующие указания на выделение личного состава и необходимой техники, при запросе армянской стороны они "будут немедленно направлены в районы стихийного бедствия".