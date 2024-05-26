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Глава Минобороны Швеции заявил о праве Украины наносить удары по России

Украина имеет право наносить удары по территории России в ходе ведения боевых действий в рамках самообороны. Такое мнение выразил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Глава Минобороны Швеции заявил о праве Украины наносить удары по РФ
© globallookpress.com
— Согласно международному праву Украина имеет право защищать себя путем ведения боевых действий, направленных против территории противника, до тех пор, пока военные действия соответствуют законам и обычаям войны, — заявил он.

Йонсон так он ответил на вопрос о том, может ли Киев использовать оружие, которое ему на вооружение поставил Стокгольм, проводя атаки по российской территории. Глава оборонного ведомства Швеции подчеркнул, что королевство поддерживает международное право и право Украины на самооборону, передает РБК.

22 мая стало известно, что группа из 13 американских конгрессменов обратилась к главе оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки Ллойду Остину. В своем обращении политики призвали разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории России.

В свою очередь генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также призвал членов объединения снять ограничения на удары западным вооружением по объектам на территории РФ.

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