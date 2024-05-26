СМИ: США снимут запрет на продажу оружия Саудовской Аравии

США могут возобновить продажу своих наступательных вооружений Саудовской Аравии. Запрет на поставки был наложен три года назад из-за погибших в Йемене гражданских лиц, но сейчас Белый дом готов его отменить. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в правительстве США.

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По данным источников, США сообщили Эр-Рияду, что запрет будет снят в ближайшие дни. От официальных комментариев при этом в Белом доме отказались.

Запрет на поставки саудитам американского наступательного оружия действует уже три года. Белый дом приостановил продажу оружия в 2021 году, поскольку Саудовская Аравия использовала вооружения США в Йемене, из-за чего погибли мирные граждане. Сейчас отношения Эр-Рияда с Йеменом нормализовались, поэтому Вашингтон больше не опасается подобных инцидентов.

В конце апреля глава МИД Саудовской Аравии заявил, что его страна совместно с американцами почти завершила работу над двухсторонним соглашением, касающимся обороны и безопасности