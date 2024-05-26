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В Польше признали неудобную правду о России

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослав Сикорский признал неудобную правду о том, что промышленность Европы отстает от России. Об этом он рассказал в интервью изданию The Guardian.

В Польше признали неудобную правду о России
© Lenta.ru

Сикорский призвал страны Европейского союза (ЕС) увеличить оборонный бюджет из-за активного перевооружения России. Он отметил, что оборонная, промышленная и технологическая база ЕС отстает от российской и страдает от многолетнего отсутствия инвестиций.

Ранее Сикорский завил, что Польша поддерживает идею разрешить Вооруженным силам Украины бить западным оружием по территории России.

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