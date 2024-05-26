Лишь 2% из всех украинских граждан, получивших повестки, приходят в территориальные центры комплектования (ТЦК, военные комиссариаты). Об этом в ходе интервью для местного телеканала «Эспрессо» заявил сотрудник районного ТЦК в городе Львове Владимир Гренюх.

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«Из 100% получивших повестки людей приходят всего 2%», — сказал он.

Представитель военного комиссариата признался, что выступает за жесткие меры мобилизации населения. Как сказал Гренюх, многие солдаты находятся в зоне боевых действий уже два–три года. В связи с этим командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо произвести замены, резюмировал он.

24 мая украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в скором времени военнообязанных граждан начнут искать через реестр налогоплательщиков. Заместитель начальника мобилизационного отдела территориального центра комплектования Смоленского района Киева Павел Литвин рассказал журналистам, что благодаря этому представители ТЦК смогут получать данные о работодателях нужных им людей и через них организовывать прибытие граждан в военные комиссариаты.