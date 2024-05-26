В Черном море заметили американский дрон-разведчик

В Черном море у берегов Сочи заметили американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk. Об этом стало известно из данных сервиса Flightradar24.

По информации в НАТО, расположенная на острове Сицилия. В данный момент БПЛА курсирует вдоль побережья Краснодарского края и Крыма.

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Ранее сообщалось, что 19 мая американский дрон-разведчик был замечен во время массированной украинской атаки на Крым и Краснодарский край. БПЛА координировал удары. Согласно публикации, разведывательный дрон США «осуществлял целеуказание, фиксировал работу российских систем» противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы во время ночной атаки Вооруженных сил Украины на Крым и Кубань.