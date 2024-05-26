Der Spiegel: страны Балтии и Польша предупредили о вводе войск на Украину

Если Россия достигнет большего результата во время продвижения в Харьковской области, то страны Прибалтики и Польша введут свои войска на Украину. Об этом сообщает немецкий таблоид Der Spiegel со ссылкой на политиков.

«Если русские добьются стратегического прорыва на востоке Украины, Запад лишь вяло помогает Киеву, то ситуация может резко ухудшиться. В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать размещения российских войск на их границе, предупредили прибалтийские политики», — говорится в материале.

Депутаты рассказали Берлину о своих планах во время конференции по внешней политике и безопасности в Таллине.

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После этого шага НАТО окончательно станет стороной конфликта на Украине. Именно этого опасаются канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что около Харькова ВС РФ собирают еще одну группировку. По его словам, наступление может развернуться в 90 километрах от Харькова.

Однако украинские военные, которые там находятся, отмечали, что не смогут сдержать натиск России даже с помощью дронов. На данный момент российская армия близка к окружению Волчанска.