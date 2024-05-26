США отказались участвовать в параде в Тбилиси

Военные США впервые за несколько лет не участвуют в военном параде в Тбилиси в честь Дня независимости Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

Парад проходит в воскресенье на площади Свободы, трансляцию ведут местные телеканалы. В этом году американские подразделения отсутствуют, в торжествах участвуют только грузинские военнослужащие.

В прошлые годы в параде участвовал американский отряд, марширующий вместе с колоннами грузинской армии. Американцы также присутствовали на церемонии присяги новобранцев.

Отношения Вашингтона и Тбилиси обострились после принятия грузинским парламентом закона об иностранных агентах. Американцы считают его недемократическим и намерены ввести санкции против Тбилиси.

В День независимости состоится множество культурных мероприятий. Празднования приурочены к провозглашению в 1918 году независимости Грузии. Объявленная тогда республика просуществовала два с половиной года.