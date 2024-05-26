Маск назвал устаревшую военную технику

Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X заявил, что военная техника, которая всё ещё напрямую управляется человеком, является устаревшей.

«Авианосцы, как и всё, что пилотируется и управляется человеком, — устаревшие технологии», — написал он.

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Ранее Маск заявил, что в будущих войнах победа будет за теми государствами, у которых будет как можно большее число как можно более эффективных беспилотников.