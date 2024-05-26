$89.70-0.5597.10-0.78
Войти в почту

Маск назвал устаревшей военную технику, управляемую человеком

Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X заявил, что военная техника, которая всё ещё напрямую управляется человеком, является устаревшей.

Маск назвал устаревшую военную технику
© globallookpress.com
«Авианосцы, как и всё, что пилотируется и управляется человеком, — устаревшие технологии», — написал он.

В США рассказали, что отталкивает иностранные ЧВК от контрактов на Украине

Ранее Маск заявил, что в будущих войнах победа будет за теми государствами, у которых будет как можно большее число как можно более эффективных беспилотников.

Военные новости
Илон Маск
Украина