Российская армия уничтожила склад ВСУ в торговом центре Харькова

Склад украинских военных, который находился в торговом центре "Эпицентр" в Харькове, был ликвидирован российской армией. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

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По информации источника, российские военные нанесли по объекту ракетный удар.

Силовики добавили, что командование ВСУ вновь пыталось использовать тактику "живого щита", скрываясь за гражданскими лицами.

Ранее железнодорожный состав с танками Вооруженных сил Украины, железнодорожные узлы, по которым перемещались подкрепления, нацеленные на усиление харьковской группировки, а также тренировочная база операторов БПЛА были поражены на станции Люботин в Харькове.