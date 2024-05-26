Хаос и тяжелое положение на линии фронта отталкивают иностранные частные военные компании от контрактов на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя фирмы MOSAIC из США, специализирующейся на разведке и консультациях в сфере безопасности, Тони Шиена.

По его словам, это не благоприятная среда для подрядчиков, по сравнению с ранними этапами конфликта. Те иностранные структуры, которые рассматривают возможность работы на Украине, разочарованы описанием тяжелых условий и операционными сложностями, что снижает вероятность роста количества подобных организаций, работающих на стороне Киева.

В ВСУ заявили о недостатках мобилизации

Эксперт считает, что наступление российской армии может привести к усилению хаоса в рядах Вооруженных сил Украины. При этом законодательные изменения и текущие военные разработки могут существенно изменить оперативный ландшафт.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран. Военное ведомство регулярно отчитывается об уничтожении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Украины. За время спецоперации на Украину прибыли более 13 тысяч иностранных наемников для участия в боях. Удалось ликвидировать около 6 тысяч из них.