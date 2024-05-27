Над Орловской областью сбили украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Орловской областью, предупредил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. Пострадавших среди мирного населения зафиксировано не было, добавил он.

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Пресечена очередная террористическая атака на наш регион — на территории Орловской области средствами ПВО сбит БПЛА. По предварительной информации жертв и разрушений нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы, — написал глава области.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил, что семь беспилотников ВСУ пытались атаковать регион. Дежурными средствами ПВО дроны были сбиты, никто из мирных жителей не пострадал. Перед этим Смирнов предупреждал местных жителей об опасности удара беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, российская ПВО уничтожила противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью. В результате двух обстрелов ВСУ территории Белгорода и области погибли четыре мирных жителя. Также 12 человек были ранены, в том числе восьмилетний мальчик, о чем написал в соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков.