Спецоперация на Украине 26 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 26 мая 2024 года.

ВС РФ в Харькове уничтожили военный склад ВСУ в торговом центре

Военные России нанесли удар по хранилищу вооружения украинской армии, которое было размещено в торговом центре «Эпицентр» в Харькове, сообщает «Вечерняя Москва».

Таким образов Вооруженные силы Украины используют тактику «живого щита». В ТЦ российская разведка обнаружила также командный пункт.

По военному объекту в здании был нанесен ракетный удар.

МО РФ сообщило об отражении трех контратак ВСУ подразделениями Центральной группировки

Российские бойцы отразили три контратаки Вооруженных сил Украины, а также нанесли поражение четырем бригадам украинских войск, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Также нанесено поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Яснобородовка, Зеленое Поле, Торецк и Константиновка Донецкой Народной Республики.

В МО РФ сообщили, что группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и отбила атаку ВСУ

Военные России заняли более выгодные рубежи, отбили атаку Вооруженных сил Украины, которые потеряли до 120 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Также украинские военные потеряли пять автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105-мм орудие М119 американского производства и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».