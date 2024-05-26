Мобилизация: последние новости на сегодня 26 мая 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 26 мая 2024, в материале «Рамблера».

В Северной Осетии архивная служба начнет сбор информации об участниках СВО

В Северной Осетии архивная служба будет собирать информацию об участниках специальной военной операции для увековечивания памяти, сообщает ТАСС.

Также стоит цель передать будущим поколениям факты подвигов и героизма бойцов.

Архивная служба ведет работу с документами совместно с госфондом «Защитники Отечества».

На Валааме помогут семьям участников СВО

В ближайшие дни Валаамский монастырь примет первую группу семей участников специальной военной операции в рамках нового проекта «Валаам. Остров преображения», сообщает «Российская газета».

Для них будут проведены экскурсии, мастер-классы, будет вести работу психолог. Бесплатная программа рассчитана на пять дней.

Предполагается, что в период с мая по август состоится три таких заезда, в каждом будет до 20 человек. Все они — из Северной столицы и Ленинградской области.

Россия должна быть все время на шаг впереди противника, заявил Путин

Россия должна быть все время на шаг впереди противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.

По его словам, это необходимо с тем, чтобы гарантировать себе победу.