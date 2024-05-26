Российские военнослужащие эвакуировали жителей Волчанска

Военнослужащие российской группировки войск «Север» эвакуировали жителей Волчанска Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, украинские военные при отступлении наносят удары по жилым домам артиллерией и дронами-камикадзе. Под одним из таких ударов оказались жители Волчанска. Их направили на прохождение лечения в одну из больниц Белгородской области. В Минобороны подчеркнули, что мирным гражданам была оказана квалифицированная медицинская помощь.

До этого десантник Вооруженных сил Украины рассказал, что российская армия в Волчанске наступает со всех сторон. В беседе с изданием Forbes он отметил, что российские войска рассредоточились, размывая линию фронта и заставляя украинские экипажи БТР Stryker вести бой на 360 градусов.

Еще раньше стало известно, что российские войска заняли 50 процентов территории Волчанска. Это стало возможным благодаря созданию огненной завесы на юге города.