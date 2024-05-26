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Бойцы ВС РФ вывезли мирных жителей Волчанска из-под обстрелов ВСУ

Российские военнослужащие эвакуировали из Волчанска двоих мирных жителей - Константина Игоревича и Светлану Владимировну. Их отвезли в больницу в Белгородской области. Как рассказали сами эвакуированные, они чудом остались живы.

Бойцы ВС РФ вывезли мирных жителей Волчанска из-под обстрелов ВСУ
© РИА Новости

Дом Константина Игоревича обстреляли украинские боевики. Как только он выбежал на улицу, дом разрушился. Вместе со Светланой Владимировной они спрятались среди деревьев.

«Две недели мы сидели в подвале. Это был ад. Мы из погреба выскочили и залезли в кусты. Я прикрыл женщину. Потом был удар. Мне пальцы разорвало. Ее контузило, она ничего не понимала», - рассказал он.

Когда ВСУ отходят под натиском бойцов группировки «Север», они начинают уничтожать дома и атакуют мирных жителей дронами-камикадзе. Эвакуированные заявили, что это делают именно украинские боевики - возможно, чтобы не оставлять свидетелей. Среди боевиков есть и наемники, поделилась Светлана Владимировна. Их они узнали по речи, которая не была похожа ни на русскую, ни на украинскую.

«Там были наемники. Мы узнали по акценту. Мы слышали разговор, и акценты были не русские, не украинские», - сообщила она.

Водитель группировки войск «Север» Сергей, который эвакуировал жителей Волчанска, навестил их в больнице. Это стало для них сюрпризом.

От обстрелов украинских националистов страдают не только жители Волчанска, но и мирное население приграничных регионов России. Так, ранее сообщалось о четырех погибших в Белгородской области из-за атаки ВСУ. Еще 12 человек оказались ранены, среди них восьмилетний мальчик.

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