Путин озвучил требование к ВС России
России необходимо выстраивать эффективную экономику Вооруженных сил (ВС) страны. Это требование озвучил глава государства Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.
По словам главы государства, каждый вложенный в экономику армии рубль должен быть потрачен эффективно.
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«При таких расходах экономика вооруженных сил, являющаяся частью экономики всей страны, должна быть выстроена соответствующим образом», — объявил глава государства во время совещания с представителями ОПК.
Ранее Путин дал характеристику новому министру обороны Андрею Белоусову. Российский лидер заявил, что министр является одним из лучших экономистов в стране.
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