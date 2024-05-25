Западные средства массовой информации стали все чаще публиковать кадры из зоны боевых действий, на которых у украинских военнослужащих можно заметить нацистскую символику, сообщает американский журнал Military Watch Magazine. Она имеется как на телах и форме самих солдат, так и на бронетехнике ВСУ.

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На кадрах с передовой, опубликованных СМИ из многих стран-членов НАТО, нацистские знаки отличия часто встречаются не только на теле и форме украинских военнослужащих, но и на их бронетехнике, — говорится в публикации.

Автор публикации отметил, что такие случаи далеко не беспрецедентны. По его словам, нацистская символика была даже среди украинских военных, проходящих подготовку на Западе. По этой причине Германия депортировала нескольких солдат ВСУ.

Высокая боеспособность нацистских военных подразделений в продолжающейся российско-украинском конфликте стала причиной тому, что их идеология не принимается во внимание западными сторонниками Киева в связи с тем, что победа над Россией считается первостепенной задачей, — заключил автор.

Ранее первый зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков допустил, что на место президента Украины Владимира Зеленского могут поставить преемника с радикально-фашиствующими взглядами. По его словам, таких фигур в стране достаточно много.