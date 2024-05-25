Назван российский регион -лидер по производству БПЛА

Башкортостан станет российским флагманом по работе с беспилотными авиационными системами. Как заявил генеральный директор Ассоциации инновационного развития регионов Александр Смекалин в студии «ФедералПресс» на шестом всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье», это произойдет в ближайшие пару лет.

«Мы обсуждали и вопрос беспилотных авиационных систем, где Республика Башкортостан уже продемонстрировала этот комплекс и подход. Это на самом деле уникальный проект, который я уверен, буквально в ближайшие 1–2 года серьезно перевернет рынок и изменит отношение региональных как минимум органов власти к работе с беспилотными авиационными системами. И они [в Башкирии] на самом деле являются флагманами в этом направлении», – рассказал Александр Смекалин.

По его словам, в республике очень развита инфраструктура, инновационная инфраструктура находится в числе лидеров в России. Башкортостан стал одним из 20 пилотных регионов, где Ассоциация инновационного развития регионов реализует программы научно-технического развития.

«Формирование таких программ, которые, обрисовав основную, единую, целевую задачу, аккумулируют ресурсы, меры поддержки, инфраструктуру, позволяет достичь более глобальных результатов», – пояснил Александр Смекалин, подчеркнув, что инновации затронут практически все отрасли экономики.

Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал «ФедералПресс» об укреплении сотрудничества региона со странами Центральной Азии.