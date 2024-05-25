Песков прокомментировал статью FТ о «неизбежной» мобилизации в РФ

Американская газета утверждала, что мобилизация начнется в России в конце 2024 — начале 2025 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти утверждения, заявив, что потребности в мобилизации нет, сообщает РИА Новости.

«Вряд ли FT понимает реальную картину», — сказал Песков.

По его словам, в России «очень активно идет и продолжается набор» добровольцев и контрактников. Люди ежедневно заключают контракты с Минобороны.

Песков также напомнил слова президента Владимира Путина. Глава государства неоднократно говорил, что, по мнению военных, потребности в мобилизации нет.

Частичная мобилизация прошла в России осенью 2022 года. По официальным данным, в армию призвали 300 тысяч человек, состоявших в запасе. После этого Россия перешла исключительно на добровольный принцип комплектования вооруженных сил. В 2023 году было набрано 540 тысяч контрактников.