Названа страна, которая может ударить «Калибрами» по ВС США вместо России
России никто не сможет запретить поставить самое современное оружие Сирии для ударов по Вооруженным силам США, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru. Он напомнил, что Вашингтон незаконно ввел войска в страну, фактически оккупировав часть республики. Если Дамаск решит ударить по США «Калибром», то ракета будет уже не российской, а сирийской, добавил он.
Я уже говорил: у США полно объектов за пределами Штатов. Та же военная база Эт-Танф в сирийской провинции Хомс с морскими пехотинцами США, десантниками и авиацией <...>. Вы можете себе представить, если вдруг армия Сирии врежет по американцам, например, крылатой ракетой «Калибр»? А мы скажем, что «Калибр» не наш, а уже сирийский, а Дамаск имеет право атаковать оккупантов любыми способами, — заявил Матвийчук.
Ранее представитель МИД КНДР заявил, что проведенное США на полигоне в Неваде ядерное испытание ведет к обострению мировой гонки ядерных вооружений. Пхеньян вынужден принять необходимые меры по повышению сдерживания в связи с действиями Вашингтона, добавил дипломат. По его словам, из-за односторонних действий США в регионе создается ситуация стратегической нестабильности.