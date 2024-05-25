Опубликовано видео массированного ракетного удара по Тайваню

В интернете появился ролик, распространенный китайскими военными. Он показывает, как армия КНР наносит удар десятками ракет по целям на Тайване, сообщает Daily Mail.

«Китай предупреждает о войне на Тайване и демонстрирует ракетный удар по острову, обещая усилить «контрмеры» до тех пор, пока не будет достигнуто объединение», — пишет газета.

Ролик с анимированной графикой, опубликованный китайскими военными, показывает, как корабли, самолеты и наземные установки готовят к удару. Затем одновременно запускаются десятки ракет с воздуха, земли и моря, фиксируется попадание по намеченным целям.

В пятницу Китай предупредил о возможной войне из-за Тайваня и заявил, что будет усиливать контрмеры до тех пор, пока не будет достигнуто «полное воссоединение». Китайская армия начала военные учения вблизи острова. В них задействованы военные корабли и самолеты.

Западные СМИ отмечают, что двухдневные военные учения стали предупреждением Тайваню после инаугурации нового «президента» Лая Циндэ, которого Пекин считает сепаратистом.

В МИД РФ заявили, что Россия отрицает независимость Тайваня, остров является неотъемлемой частью Китая.