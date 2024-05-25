Литва заявила о создании "стены дронов" на границе с Россией
Страны Балтии, Польша, Финляндия и Норвегия договорились создать "стену дронов" на границе с Россией, сообщила глава МВД Литвы Агне Билотайте. Об этом сообщает LRT.
Отмечается, что страны будут использовать беспилотники для наблюдения за приграничной территорией.
"Это совершенно новая вещь - стена дронов, простирающаяся от Норвегии до Польши", - заявила она.
По словам Билотайте, погранслужба Литвы создала подразделение беспилотников и приобретает дополнительные дроны и системы борьбы с ними.
Ранее стало известно, что Литва собирается в массовом порядке разорвать соглашения с Россией и Беларусью, которым может быть найдена альтернатива в виде многосторонних договоренностей.