Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, к чему может привести усиление раскола в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.
Рогов подчеркнул, что желающих воевать за политику президента Украины Владимира Зеленского существенно уменьшается. Насильно мобилизованные украинцы видят настоящие потери ВСУ в конфликте с Россией, а также знают о высоком уровне коррупции.
«Именно поэтому усиление раскола в рядах ВСУ может привести к активизации сдачи в плен украинских военнослужащих, которую мы должны стимулировать, проседанию и даже обвалу фронта», — допустил он.
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