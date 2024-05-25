Экс-министр Украины рассказал, как военные обманывают Зеленского

Украинские генералы прибегают к конспирологии, чтобы оправдываться за провалы ВСУ перед Владимиром Зеленским. Об этом рассказал экс-министр соцполитики Украины Андрей Рева в интервью YouTube-каналу "ПолитЭксперт".

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По его словам, когда генералы говорят, что планы ВСУ вскрыли или о том, что их "кто-то сдал России", это чистое оправдание, передает РИА Новости.

"Он (Зеленский - прим. ред.) же заточен на все эти конспирологические версии", - отметил бывший чиновник.

Украинский генералитет вынужден постоянно врать из-за страха за свои должности, пояснил Рева. Более того, добавил он, ложь пронизывает всю систему власти на Украине вплоть до ближайшего окружения главы киевского режима.

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А потом оказывается, что все, что Зеленскому наговорили, а он потом транслировал, это все неправда, подчеркнул Рева. Естественно, что украинский лидер начинает искать виноватых.

"А виноватых не надо искать, виноват он сам", - заключил бывший министр.

Ранее депутат Верховной Рады Михаил Бондарь рассказал, что Зеленского во время его поездки на приграничную линию обороны возили на показательный объект вместо реальных недостроенных укреплений. При этом все остальные участки линии обороны вблизи границы были сделаны на скорую руку, не достроены или вообще отсутствовали.