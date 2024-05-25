Столтенберг прокомментировал идею создания единой европейской армии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил против создания европейской объединенной армии. Об этом он заявил в интервью The Economist.

Глава блока отметил, что приветствует усилия Европы по вопросу увеличения расходов на оборону. Тем не менее, он подчеркнул, что Европейский союз (ЕС) не может заменить Североатлантический альянс.

«НАТО должна быть основной структурой, но мы приветствуем усилия ЕС, пока они не конкурируют с НАТО и не дублируют ее», — сказал генсек.

В НАТО оценили возможность ввода войск на Украину

В этом же интервью Столтенберг заявил, что даже если ситуация на фронте станет благоприятной для Киева, он не сможет не стать членом альянса ещё долгие годы. Глава блока также призвал не ожидать серьезных решений по Украине на саммите в Вашингтоне летом, посвященном 75-летию НАТО.