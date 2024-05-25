Генштаб ВСУ признал успехи ВС РФ на покровском направлении

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал успехи ВС РФ на покровском направлении и пытается принять меры "по восстановлению утраченного положения" в районе села Евгеньевка.

В последней оперативной сводке, опубликованной в Telegram-канале Генштаба ВСУ, сообщается об успехе ВС РФ восточнее Евгеньевки. Уточняется, что ВСУ "принимают активные меры по восстановлению утраченного положения".

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По данным Генштаба, наиболее горячими направлениями, помимо покровского, остаются купянское, краматорское и харьковское.

23 мая главком ВСУ Александр Сырский также сообщал, что наиболее интенсивные бои на передовой идут на покровском и кураховском направлениях в ДНР.