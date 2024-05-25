Пентагон заказал у компании Boeing комплекты для авиабомб JDAM на $7 млрд

Министерство обороны США заказало у компании Boeing комплекты планирования и коррекции авиабомб JDAM. В Пентагоне сообщили, что речь идёт о заказе на сумму более $7 млрд.

Как сообщает РИА Новости, заказанные Пентагоном у Boeing комплекты позволяют переоборудовать обычные свободнопадающие бомбы в высокоточные боеприпасы, способные планировать на цель с расстояния в несколько десятков километров.

В начале марта сообщалось о планах Финляндии закупить у США авиабомбы JDAM и SDB I для истребителей F-35.