В НАТО оценили возможность ввода войск на Украину
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возможность ввода войск на Украину. Об этом он высказался в беседе с изданием The Economist.
Столтенберг напомнил, что альянс предоставляет Украине обучение солдат, оружие, а также боеприпасы. По его словам, страны-участницы не будут непосредственно участвовать с территории НАТО в боевых действиях в небе над Украиной или на земле.
«У нас нет никаких намерений направлять сухопутные войска НАТО на Украину», — отметил он.
Ранее сообщалось, что НАТО ищет способы участия в конфликте на Украине. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Lenta.ru: главные новости