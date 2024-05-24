Bloomberg: ВСУ планируют контрнаступление в Харьковской области

Агентство ссылается на представителя Генерального штаба Украины Игоря Прохоренко.

«Украинская армия заявила, что планирует контратаки, чтобы отбросить российские войска, которые взяли территорию на северо-востоке Харьковской области», — говорится в публикации.

Вдоль границы Сумской области усилена оборона Украины и служащие ВСУ избегут «просчётов», которые позволили россиянам попасть в Харьковскую область в начале этого месяца, подчёркнуто в материале.