Глава Пентагона временно передаст полномочия своему заместителю

Глава Пентагона Ллойд Остин, страдающий от рака простаты, передаст полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс на время лечения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

В ведомстве отметили, что Остин пройдет плановую и малоинвазивную процедуру в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида 24 мая.

«Глава Пентагона определил, что он временно не сможет выполнять свои функции и обязанности во время нее, поэтому его заместитель Кэтлин Хикс возьмет на себя функции министра обороны и будет исполнять его обязанности», — говорится в тексте.

Напомним, что рак простаты у Остина диагностировали в декабре 2023 года. Он был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, где ему провели операцию. Однако в начале января 2024 года у него возникли осложнения после нее и его вновь прооперировали.