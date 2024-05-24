Румыния захотела стать основным производителем боеприпасов для Abrams

Министр экономики Румынии Раду Опря в эфире телеканала Digi 24 танков Abrams.

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«Мы хотим, чтобы Румыния стала основным производителем боеприпасов для танков Abrams», — заявил он,

Глава ведомства отметил, что в стране уже была проведена необходимая экспертиза и у Бухареста имеется конкретный проект по данному вопросу. Он уточнил, что для того, чтобы производить боеприпасы, необходим пороховой завод, одобрение на строительство которого уже было получено от Европейской комиссии.

Ранее стало известно, что один из переданных Украине танков M1A1SA Abrams оснастили дополнительными блоками динамической защиты (ДЗ) и решетчатым экраном для защиты крыши башни, который называют мангалом.